Il ruggito del Gewiss | Palladino ribalta Conte e l’Atalanta vola nel segno di Samardzic

Raffaele Palladino guida l'Atalanta a un'importante vittoria contro il Napoli di Antonio Conte, grazie a una strategia efficace e a una reazione decisa. La squadra bergamasca recupera da uno svantaggio e segna due gol nel secondo tempo, portando a casa i tre punti. Il risultato cambia le prospettive della classifica e mette in evidenza la crescita del team. L’Atalanta dimostra di avere una mentalità combattiva e pronta a sorprendere.

In un pomeriggio di Serie A caratterizzato da una tensione agonistica d'altri tempi, l' Atalanta di Raffaele Palladino compie un'autentica impresa tattica, superando in rimonta il Napoli di Antonio Conte per 2-1. Sotto la pioggia di Bergamo, il sodalizio orobico dimostra una resilienza fuori dal comune: dopo un primo tempo di marca partenopea, sigillato dal vantaggio di Beukema, la compagine nerazzurra ha saputo cambiare pelle nella ripresa. Sono state le intuizioni del tecnico campano, magistrale nel leggere i momenti dell'impasse, a tracciare la via del successo grazie agli inserimenti decisivi di Scamacca e Bernasconi, capaci di incendiare un match che sembrava scivolare verso la Campania.