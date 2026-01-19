La Groenlandia è al centro di nuove tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. La VDA, associazione tedesca dell’auto, ha segnalato la possibilità di nuovi dazi statunitensi che potrebbero colpire l’industria automobilistica europea, già vulnerabile alle recenti evoluzioni nei rapporti commerciali. Questa situazione evidenzia come le decisioni politiche possano influenzare un settore strategico e altamente globalizzato.

L’ipotesi di nuovi dazi statunitensi contro i Paesi europei che sostengono la Groenlandia apre un fronte delicato soprattutto per l’ industria automobilistica, uno dei settori più esposti nei rapporti commerciali tra Europa e Stati Uniti. A lanciare l’allarme è l’ associazione tedesca dell’auto, la VDA, che parla di costi “enormi” per i costruttori europei, a partire dalla Germania. Il mercato americano è infatti strategico per i grandi gruppi tedeschi. Marchi come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz esportano ogni anno centinaia di migliaia di veicoli negli Stati Uniti, dove realizzano una quota rilevante dei loro ricavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, l’auto europea nel mirino. Dalla Germania la VDA lancia l’allarme sui dazi USA

Dazi Usa, la Germania rimpatria i soldati dalla Groenlandia: «Era già previsto». Tajani dopo la telefonata Meloni-Trump: «Può mediare l’Italia»

La Germania ha annunciato il rimpatrio dei soldati dalla Groenlandia, confermando che la decisione era prevista. Nel contesto delle tensioni sui dazi Usa, Tajani ha sottolineato come l’Italia possa svolgere un ruolo di mediazione, dopo il colloquio tra Meloni e Trump. Le minacce tariffarie rischiano di compromettere le relazioni transatlantiche, creando un clima di incertezza che richiede attenzione e dialogo.

Groenlandia, scatta la missione militare europea: Mosca lancia l'allarme, Washington non arretra

La missione militare europea in Groenlandia sta iniziando a prendere forma, con iniziative principalmente simboliche che segnano un passo importante nella presenza europea nella regione. Mentre gli interventi degli ufficiali europei sul territorio suscitano reazioni internazionali, Mosca esprime preoccupazione, e Washington mantiene una posizione di cautela. Questa fase segna un possibile incremento delle attività militari in una delle aree strategicamente più rilevanti del Nord Atlantico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prove di deterrenza europea sulla Groenlandia - Sarà una nuova guerra di dazi (comunque negoziabili), ma la Casa Bianca non parla più di intervento militare in Groenlandia ... ilfoglio.it