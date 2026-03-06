Hotel pioggia di disdette a causa della guerra

A Venezia, il settore alberghiero sta affrontando un'ondata di disdette a causa della guerra in Medio Oriente. La pioggia di cancellazioni si sta verificando in queste settimane, riducendo le prenotazioni e creando difficoltà per gli albergatori locali. La situazione mette in evidenza come i conflitti internazionali abbiano ripercussioni anche sul turismo nella città.

VENEZIA - Il riverbero del conflitto in Medio Oriente arriva fino in Laguna, incrinando la serenità del settore alberghiero veneziano. Sebbene la città rimanga una meta ambita e percepita come sicura, l'onda d'urto della crisi geopolitica, in questi giorni acuitasi, sta già iniziando a pesare sui registri delle prenotazioni, sollevando incertezze. Da parte di Ava, la cui attenzione è rivolta innanzitutto a coloro che stanno vivendo in prima persona le criticità del momento, l’augurio è che la guerra termini al più presto. Nessun allarmismo, anche se il direttore, Daniele Minotto, non può non sottolineare che l’attuale quadro internazionale sta portando a far registrare al mondo dell’hotellerie un numero piuttosto consistente di disdette. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Hotel, pioggia di disdette a causa della guerra Cuore bruciato, pioggia di disdette sul Monaldi: piano dell?azienda per ripartireOspedale Monaldi, pioggia di prestazioni disdette: visite ambulatoriali annullate all’ultimo momento e nuove prenotazioni in netto calo. Fuga di turisti da Crans-Montana dopo la strage di Capodanno, disdette tra hotel e strutture in crisiA Crans-Montana, località simbolo del turismo alpino svizzero, la tragedia del locale Le Constellation ha lasciato una ferita che va oltre il lutto. Contenuti e approfondimenti su Hotel pioggia di disdette a causa della.... Discussioni sull' argomento Hotel, pioggia di disdette a causa della guerra; Aragoste amare, i turisti che scappano: colpo di grazia per l’economia di Cuba; Otello Dall’Armi, addio al sommozzatore capo squadra esperto dei vigili del fuoco. I colleghi: Generoso nel servizio e saldo nei valori; Bruciori alla gola, agli occhi e aria 'chimica': prolungato di un mese il monitoraggio. Hotel, pioggia di disdette a causa della guerraVENEZIA - Il riverbero del conflitto in Medio Oriente arriva fino in Laguna, incrinando la serenità del settore alberghiero veneziano. Sebbene la città rimanga una meta ambita ... ilgazzettino.it All’Hotel Calabresi l’iniziativa “Questa volta il giudice sei tu”. Con l’ex magistrato interverranno Albano, Castelli, Pantaloni, Assenti e Fioravanti in vista della consultazione popolare - facebook.com facebook La rapper spiega: «Siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un volo partito ieri mattina 5 marzo. Biglietto che ho pagato con i miei soldi, così come il taxi utilizzato per raggiungere l’aeroporto» x.com