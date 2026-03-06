Hotel pioggia di disdette a causa della guerra

A Venezia, il settore alberghiero sta affrontando un'ondata di disdette a causa della guerra in Medio Oriente. La pioggia di cancellazioni si sta verificando in queste settimane, riducendo le prenotazioni e creando difficoltà per gli albergatori locali. La situazione mette in evidenza come i conflitti internazionali abbiano ripercussioni anche sul turismo nella città.

VENEZIA - Il riverbero del conflitto in Medio Oriente arriva fino in Laguna, incrinando la serenità del settore alberghiero veneziano. Sebbene la città rimanga una meta ambita e percepita come sicura, l'onda d'urto della crisi geopolitica, in questi giorni acuitasi, sta già iniziando a pesare sui registri delle prenotazioni, sollevando incertezze. Da parte di Ava, la cui attenzione è rivolta innanzitutto a coloro che stanno vivendo in prima persona le criticità del momento, l’augurio è che la guerra termini al più presto. Nessun allarmismo, anche se il direttore, Daniele Minotto, non può non sottolineare che l’attuale quadro internazionale sta portando a far registrare al mondo dell’hotellerie un numero piuttosto consistente di disdette. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

