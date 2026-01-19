fuga di turisti da crans montana dopo la strage di capodanno disdette tra hotel e strutture in crisi

Dopo la tragica notte di Capodanno, Crans-Montana sta affrontando una significativa diminuzione delle prenotazioni. Le strutture ricettive registrano numerose disdette, mentre la clientela si allontana, influenzata dall’evento. La situazione ha determinato un impatto economico non indifferente, senza tuttavia far perdere al paese la sua identità. La crisi richiede attenzione e strategie mirate per ripristinare la fiducia e sostenere il settore turistico.

A Crans-Montana, località simbolo del turismo alpino svizzero, la tragedia del locale Le Constellation ha lasciato una ferita che va oltre il lutto. Dopo l’incendio in cui sono morti 40 giovanissimi e oltre 100 persone sono rimaste ferite, il paese fa i conti con le conseguenze economiche per le attività. Tante disdette negli hotel, ipotesi di appartamenti in vendita e una stagione che va avanti solo sulle rinunce impossibili per i turisti. Disdette negli hotel di Crans-Montana Le prime conseguenze della strage di Crans-Montana si misurano nelle prenotazioni cancellate. Nei giorni successivi alla tragedia, diversi hotel del centro hanno registrato disdette, soprattutto tra la clientela straniera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

