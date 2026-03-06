All’ospedale Monaldi si registra un aumento delle disdette per le visite ambulatoriali, con molte prestazioni annullate all’ultimo minuto e un calo evidente delle nuove prenotazioni. La situazione ha portato l’azienda sanitaria a mettere in atto un piano per tentare di riprendere il controllo della situazione. La mancata conferma degli appuntamenti ha creato disagi tra i pazienti e ha inciso sui numeri complessivi delle prestazioni.

Ospedale Monaldi, pioggia di prestazioni disdette: visite ambulatoriali annullate all’ultimo momento e nuove prenotazioni in netto calo. Rinunce che si registrano anche per i ricoveri specialistici, in particolare nell’area cardiologica e cardiochirurgica. Su questo fronte la cardiochirurgia pediatrica è pressoché ferma. Pesa, sui ricoveri e sugli interventi chirurgici, la sospensione dall’attività clinica che la direzione ha disposto per il primario Guido Oppido e la sua assistente Gabriella Farina, in attesa che la loro posizione giudiziaria, in merito al trapianto fallito del piccolo Domenico Caliendo, sia chiarita. Una vicenda che per l’impatto generato nella pubblica opinione sta facendo sorgere diffidenze e paure. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cuore bruciato, pioggia di disdette sul Monaldi: piano dell?azienda per ripartire

Cuore “bruciato” prima dell’intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso MonaldiTre inchieste aperte e un nuovo filone investigativo per chiarire cosa sia successo durante il tentativo di trapianto di cuore su un bambino...

Bimbo morto al Monaldi, i quesiti dell’incidente probatorio sul trapianto col cuore “bruciato”La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al...

