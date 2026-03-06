Hofer perfetto al poligono ma il podio sfuma | Perrot domina l’individuale di Kontiolahti

Al poligono, il concorrente ha realizzato un risultato perfetto, ma non è riuscito a salire sul podio. La gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2025-26 si è svolta a Kontiolahti, dove si è disputata la 20 km individuale maschile. La competizione ha visto un atleta dominare e guadagnare la vittoria, mentre altri hanno concluso la prova in posizioni diverse.

A Kontiolahti si è disputata la 20km individuale maschile, gara d’apertura della settima tappa di Coppa del Mondo 2025-26 per gli uomini. Lukas Hofer ha firmato una prova pulitissima al tiro (2020), rimanendo però appena fuori dai primi tre: nella specialità in cui ogni errore pesa un minuto, la differenza l’hanno fatta ritmo sugli sci e gestione complessiva. A prendersi vittoria e punti pesanti è stato il francese Eric Perrot, sempre più padrone della stagione. Il dato chiave della giornata è che i primi quattro hanno chiuso senza bersagli mancati, cercando subito uno strappo netto sul resto del gruppo. Perrot ha vinto con il tempo di 44’55"7, precedendo il norvegese Sturla Holm Lægredi di 29"9 e Vetle Sjastad Christiansen di 47"9. 🔗 Leggi su Sportface.it

