Morte Davide Borgione l’automobilista che lo ha travolto | L’ho visto andare a zig-zag poi ho sentito un dosso

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha spiegato agli investigatori di non aver capito subito di aver colpito il 19enne in bicicletta. Secondo la sua versione, ha visto Borgione andare a zigzag e poi ha sentito un dosso, ma non si è accorto di averlo travolto. La polizia sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'automobilista che avrebbe travolto Davide Borgione ha raccontato agli investigatori di non essersi accorto di aver urtato con la sua vettura il 19enne in bicicletta. Il giovane è stato derubato da altre due persone, due 20enni, arrivati poco dopo sul luogo del sinistro.

