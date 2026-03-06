Heated Rivalry 2 | lo showrunner conferma quando inizieranno le riprese

Il creatore e showrunner della serie canadese targata HBO Max ha annunciato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno prossimamente. Jacob Tierney ha condiviso un aggiornamento con i fan, confermando le tempistiche di produzione. La serie, nota per la rivalità accesa tra i protagonisti, si prepara a tornare sul set per nuove puntate.

Jacob Tierney, creatore e showrunner della serie canadese targata HBO Max, ha aggiornato i fan sul lavoro in corso sui nuovi episodi. Il creatore di Heated Rivalry, Jacob Tierney, ha confermato quando inizieranno le riprese degli episodi della stagione 2 della serie canadese che ha conquistato il pubblico internazionale negli ultimi mesi. Lo showrunner, sul red carpet dei GLAAD Media Awards, ha infatti aggiornato i fan, offrendo qualche rassicurazione a chi teme già una fin troppo lunga attesa prima del ritorno dello show sugli schermi. Il lavoro sui nuovi episodi di Heated Rivalry Tierney, parlando della stagione 2, ha infatti confermato che sta lavorando con grande impegno ai nuovi episodi di Heated Rivalry: "Sono chiuso in una stanza a scrivere tutto il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tuttie le vendite del libro di Rachel Reid da cui è stata tratta, in un solo giorno a New York sono impennate online più del 450 per cento, mentre in...

Dimenticate (se ci riuscite) Heated Rivalry, Jacob Tierney porterà sullo schermo il legame tra Alessandro Magno e AristoteleIl creatore di Heated Rivalry, la serie sportivo-omoerotica tratta dai libri di Rachel Reid che è diventata un cult seriale senza paragoni, sta lavorando a un nuovo progetto che promette di ribaltare ... wired.it

Connor Storrie e Hudson Williams dietro le quinte di Heated Rivalry. x.com

Jacob Tierney, creatore del fenomeno Heated Rivalry, sarà sceneggiatore, regista e produttore esecutivo del progetto - facebook.com facebook