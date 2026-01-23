HeArt of Gaza | al Gonzaga in mostra i disegni dei bambini della Striscia

La mostra “HeArt of Gaza” al Gonzaga presenta i disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza. Frutto della collaborazione tra il giovane gazawi Mohammed Timraz e l’illustratrice irlandese Féile Butler, l’esposizione offre uno sguardo autentico sulla creatività e le emozioni dei più piccoli di questa regione. Un’occasione per conoscere meglio la loro realtà attraverso l’arte, in un’ottica di confronto e comprensione.

"HeART of Gaza" nasce nel giugno 2024 dalla collaborazione tra il giovane gazawi Mohammed Timraz e l'illustratrice irlandese Féile Butler. Il progetto prende avvio da uno scambio di disegni tra bambini di Gaza e piccoli artisti in Irlanda: una risposta umana, spontanea e creativa alle condizioni.

