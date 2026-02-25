Laboratorio gratuito | riformula il tuo business con strumenti concreti

Un laboratorio per ripensare il futuro delle imprese. Il 2 marzo 2026, alle 15:30, il Navitas Coworking di Civitanova Marche si trasformerà in un laboratorio di idee. In quella zona industriale, al numero 9 di Via E. Ferrari, giovani imprenditori avranno l’opportunità di lavorare su un caso reale, analizzando criticità e definendo soluzioni sostenibili. L’iniziativa, a numero chiuso, richiede iscrizione obbligatoria sul sito di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il workshop si concentra su strumenti concreti come il Value Proposition Canvas e il Business Model Canvas. Questi metodi permettono ai partecipanti di rappresentare chiaramente il modello di creazione e distribuzione del valore della propria impresa. L’obiettivo è fornire una bussola metodologica immediatamente applicabile alla realtà aziendale di ciascuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

