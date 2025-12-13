I piccioni in città costano caro quanto pesano su spesa pubblica e privata

I piccioni nelle città italiane rappresentano un fenomeno crescente che va oltre l’aspetto estetico, incidendo significativamente sulla spesa pubblica e privata. La loro presenza, un tempo considerata un semplice elemento decorativo, oggi richiede interventi e risorse per la gestione e il controllo, evidenziando l’impatto economico e sociale di questa popolazione urbana.

Nelle città italiane la presenza dei piccioni non è più considerata un semplice elemento folkloristico del paesaggio urbano. Negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto una dimensione economica e sanitaria rilevante, con effetti diretti sui bilanci pubblici, sulle spese dei privati e sulla qualità della vita nei contesti urbani. Il guano prodotto dai volatili, in particolare, rappresenta una delle principali criticità, incidendo sul decoro, sulla conservazione degli edifici e sulla salute dei cittadini. L'impatto economico sugli edifici pubblici. La gestione delle colonie urbane comporta interventi che vanno ben oltre la semplice pulizia.