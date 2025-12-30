Il 12 dicembre Apple ha rilasciato iOS 26.2, un aggiornamento che introduce miglioramenti di sicurezza e nuove funzionalità per i dispositivi Apple. Tuttavia, alcune vulnerabilità presenti in questa versione potrebbero mettere a rischio la sicurezza di milioni di utenti. È importante aggiornare il prima possibile per beneficiare delle correzioni e proteggere i propri dati.

Lo scorso 12 dicembre Apple ha rilasciato iOS 26.2, un importante aggiornamento che ha permesso di apportare importanti correzioni di sicurezza, oltre che nuove funzionalità, ai suoi dispositivi. Si è trattato di una patch urgente, dato che erano state induviduate due zero-day in WebKit che venivano impiegati dai siti fraudolenti per introdursi nei device. Il nuovo aggiornamento, in sostanza, è andato a risolvere ben 20 vulnerabilità, fra cui due falle "zero-day" in WebKit. Fra i problemi corretti figurano l'errore di autorizzazione che consentiva alle app di accedere a token sensibili, e l'esecuzione di codice arbitrario che rendeva meno sicuri i dati dell'utente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apple e iOS 26.2, milioni di utenti a rischio per due gravi vulnerabilità

Leggi anche: Oltre 20 vulnerabilità corrette in iOS 26.2: l’aggiornamento che non puoi rimandare

Leggi anche: Apple rilascia iOS 26.1: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Apple e iOS 26.2: patch urgente per due zero-day - 2 e aggiornamenti per macOS, watchOS, tvOS e Safari per risolvere due zero- msn.com