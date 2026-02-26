Naike Rivelli accusa Fedez | cosa ha fatto a casa Sanremo

Durante la kermesse di Sanremo 2026, si sono susseguite tensioni tra alcuni artisti e il pubblico. In particolare, una cantante ha espresso pubblicamente alcune accuse nei confronti di un collega, attirando l’attenzione sui comportamenti avvenuti all’interno del teatro. La vicenda ha generato discussioni tra gli spettatori e i media, contribuendo a alimentare il clima di aspettativa e curiosità intorno alla manifestazione.

Sanremo 2026 entra nel vivo anche fuori dall’Ariston. Mentre Fedez e Marco Masini raccolgono consensi con “Male Necessario” — nelle prime due serate il duo è rientrato nei primi cinque, aumentando le chance di vittoria — nelle ultime ore è esplosa una polemica che riguarda il rapper. A scagliarsi contro di lui è stata Naike Rivelli, che in un video pubblicato sui social ha raccontato di aver assistito a una scena che l’avrebbe lasciata “sotto shock”, legata a quanto accaduto a Casa Sanremo. Nel suo sfogo, la figlia di Ornella Muti ha usato toni durissimi e parole molto dirette. Sanremo 2026: il programma delle cinque serate Fedez e Marco Masini tra i favoriti con “Male Necessario”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

