Mi ha fatto bloccare c’è stata una lite | Naike Rivelli contro Silvia Toffanin il motivo è sbalorditivo

Naike Rivelli ha accusato Silvia Toffanin di aver causato il blocco di una conversazione, suscitando attenzione. La polemica si inserisce nel dibattito attorno all’intervista saltata a Chiara Ferragni a Verissimo, evidenziando tensioni tra le protagoniste dello spettacolo e il modo in cui vengono gestite le interviste. Questo episodio si aggiunge alle recenti discussioni sul rapporto tra conduttrice e ospiti, alimentando ulteriori riflessioni sulla trasparenza e le dinamiche televisive.

Mentre continua a far discutere l'intervista saltata a Chiara Ferragni a Verissimo, si apre un nuovo fronte polemico che coinvolge Silvia Toffanin. A sollevarlo è Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che in un'intervista a Fanpage racconta un episodio avvenuto dietro le quinte della trasmissione di Canale 5. Secondo il racconto di Naike Rivelli, l'episodio si sarebbe verificato prima del suo ingresso in studio. L'attrice e performer afferma di essere stata fermata nei camerini perché indossava una collana con una foglia di marijuana. " Silvia Toffanin mi ha fatto bloccare nei camerini perché avevo una collanina con la foglia di marijuana", sostiene Rivelli, precisando che a comunicarle la richiesta non sarebbe stata direttamente la conduttrice, ma membri dello staff del programma.

