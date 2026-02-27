Guida agli eventi del weekend 27 febbraio – 1 marzo

Ecco gli eventi in programma nel fine settimana dal 27 febbraio al 1 marzo: si svolge una nuova mostra all’Accademia Carrara di Bergamo, mentre al teatro si presenta la produzione teatrale «Sèntér Desmèss». Sono in calendario anche l’esposizione «Crossroads» e l’evento musicale «We love 2000». Inoltre, si tengono le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» in diverse località della regione.

Articolo. Dalla nuova mostra dell’Accademia Carrara di Bergamo a «Sèntér Desmèss», da «Crossroads» a «We love 2000», passando per le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana Si sente nell’aria qualcosa di diverso: le giornate si allungano, la luce cambia, la voglia di uscire cresce. È un anticipo di primavera che porta con sé storie da riscoprire, musica da cantare, castelli da attraversare e palchi su cui fermarsi ad ascoltare. Un fine settimana per respirare aria di festa in tutta la nostra provincia. Un evento atteso da tempo: all’Accademia Carrara va in scena la più importante riunione mai realizzata del mazzo dei Tarocchi Colleoni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

