Guerra Iran-Usa Trump ai curdi | Siete con noi o con Teheran?

Durante una visita ai leader curdi, l'ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto loro se si schierano con gli Stati Uniti o con l’Iran. La domanda si inserisce nel contesto della crescente tensione tra Washington e Teheran, che ha portato a raid condotti da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. La questione ha attirato l’attenzione mediatica sulla posizione dei curdi in questa fase del conflitto.

La domanda posta da Donald Trump ai leader curdi è stata diretta: "Siete con noi o con l'Iran?". Un interrogativo che riassume la strategia americana nella nuova fase della guerra contro l'Iran, avviata dopo i raid lanciati da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Gli attacchi aerei rappresentano soltanto il primo passo di un'operazione che, secondo diversi analisti, potrebbe evolvere in una più ampia campagna militare. L'obiettivo strategico di Washington non si limiterebbe a colpire infrastrutture militari iraniane. Sullo sfondo rimane l'ipotesi di un "regime change" a Teheran, scenario che richiederebbe però un intervento terrestre. Per ora la Casa Bianca non prevede l'invio di truppe americane e valuta quindi il possibile coinvolgimento di milizie curde, considerate tra gli attori regionali più rilevanti.