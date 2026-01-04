Iran almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste

Dalle proteste in Iran sono state registrate almeno 15 vittime da inizio gennaio, a causa della repressione delle autorità. Il 2 gennaio, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire in caso di violenza eccessiva contro i manifestanti, evidenziando la tensione internazionale legata alle recenti proteste contro il carovita e le condizioni economiche nel paese.

Il 2 gennaio Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire in caso di repressione violenta delle proteste che si stanno tenendo in Iran contro il carovita e il deterioramento della situazione economica. Ebbene, secondo Iran International, media d’opposizione al regime degli ayatollah con base a Londra, almeno 15 manifestanti sono stati uccisi durante gli ultimi sette giorni di proteste nella Repubblica Islamica, che si sono estese a 174 località in tutto il Paese. Alle vittime civili si deve aggiungere la morte di un membro delle forze di sicurezza. Sarebbero almeno 44 le persone colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pallini sparati dalle forze iraniane durante le manifestazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste Leggi anche: Iran: almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita. Trump avverte: "Se colpite i manifestanti interverremo" Leggi anche: Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran: la protesta si allarga, 16 morti dall’inizio delle manifestazioni; Nell'ultima settimana almeno 15 civili sono stati uccisi durante le proteste contro l'inflazione in Iran; Iran, continuano le proteste: almeno sei morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine; IRAN - Rapporto sul 6° giorno di proteste. Iran, media: "Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste". Khamenei: "Fermare rivoltosi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, media: 'Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste'. tg24.sky.it

Iran, non si fermano le proteste: 15 manifestanti uccisi - Almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante le proteste in Iran, iniziate una settimana fa a causa della grave situazione economica e che hanno avuto luogo in ... unionesarda.it

Media, in Iran 16 morti dall'inizio delle proteste - Almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante sette giorni di proteste in Iran, ... msn.com

Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si son - facebook.com facebook

Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in #Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si so x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.