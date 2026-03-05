In Italia, i ministri Tajani e Crosetto hanno commentato le recenti tensioni in Medio Oriente. Tajani ha affermato che è doveroso rispondere alla richiesta di aiuto degli alleati, mentre Crosetto ha sottolineato l'importanza di sistemi di difesa missilistica nella regione e di un supporto a Cipro. Le dichiarazioni seguono l'operazione israelo-americana contro l'Iran e le rappresagge successive.

I ministri degli Esteri e della Difesa in Parlamento per riferire sugli sviluppi della crisi a Teheran e nel Golfo. Le opposizioni presentano quattro risoluzioni Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera dei Deputati durante le comunicazioni del Governo sulla crisi in Iran Roma, 5 marzo 2026 – “C'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto” in Medio Oriente, dopo l'operazione israelo-americana contro l'Iran e la successiva rappresaglia iraniana. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conflitto in Iran, Tajani: “Doveroso rispondere alla richiesta di aiuto di alleati”. Crosetto: “Sistemi difesa missilistica in Medioriente e aiuto a Cipro”

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”.

Attacco Iran, Tajani: Da Golfo richieste di aiuto logistico e materiali – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Abbiamo ricevuto richieste di aiuto logistico e di forniture di materiali da parte dei Paesi del Golfo, che...

Altri aggiornamenti su Conflitto in Iran Tajani Doveroso....

Temi più discussi: Tajani: Quella in Iran non sarà una guerra lampo: durerà giorni e giorni. Dagli Usa un'azione che tutela tutti; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Guerra Iran, oggi Tajani e Crosetto in Parlamento per riferire sulla crisi.

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: Rischio concreto di allargamento del conflittoLa gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un'assunzione di responsabilità condivisa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, ... lapresse.it

Tajani, 'impegno per de-escalation, canali aperti con l'Iran'Stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. (ANSA) ... ansa.it

Sulla guerra in Ucraina, i negoziati proseguono anche con il conflitto in Iran. “Nella notte abbiamo parlato con gli Stati Uniti, forse verrà cambiato il luogo del vertice, verrà posticipata la data di qualche giorno a causa della guerra in Medio Oriente”. Lo ha detto - facebook.com facebook

Georgieva: “Con questo conflitto è in gioco la sicurezza energetica” x.com