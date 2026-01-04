L’attacco di Trump al Venezuela rappresenta un passo importante nella politica estera statunitense, con possibili conseguenze a livello globale. Secondo l’analista Andrew Spannaus, questa azione invia un chiaro messaggio a Cina e Russia, e potrebbe influenzare anche la situazione in Iran. L’evento segna una svolta rispetto al passato, aprendo scenari di crescente complessità nelle relazioni internazionali.

Roma – Un attacco destinato ad avere pesanti ripercussioni internazionali. Andrew Spannaus, editorialista e autore del podcast That’s America, in onda su Radio 24, ha spiegato perché l’operazione in Venezuela segna una rottura netta con il passato. Spannaus, l’attacco in Venezuela e l’incarcerazione di Maduro arrivano a inizio anno perché proprio ora? “Trump ha sempre mostrato una certa propensione ad agire di sorpresa, soprattutto all’inizio dell’anno. Lo abbiamo già visto con l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani (3 gennaio 2020, ndr). Al di là dell’aspetto simbolico, però, c’erano anche pressioni molto concrete per intervenire rapidamente: questioni logistiche, costi, organizzazione militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spannaus: “L’attacco di Trump al Venezuela è un messaggio a Cina e Russia. Ora rischia anche l’Iran”

