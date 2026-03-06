Grosseto | Enegan dona software per salvare vite dal tumore al seno

A Grosseto, Enegan Spa ha deciso di donare fondi alla Lilt per l’acquisto di un software dedicato al mammografo. La donazione mira a migliorare le procedure di diagnosi precoce del tumore al seno. La somma donata sarà utilizzata per aggiornare l’attrezzatura sanitaria presente presso strutture locali dedicate alla prevenzione e cura di questa patologia.

Grosseto diventa il palcoscenico di un'azione concreta per la salute delle donne, dove Enegan Spa ha deciso di donare fondi alla Lilt per l'acquisto di un nuovo software dedicato al mammografo. Questa iniziativa, lanciata in vista dell'8 marzo, mira a potenziare gli strumenti di prevenzione del tumore al seno nel territorio della Maremma. L'intervento si colloca in un contesto nazionale critico: ogni anno oltre 53mila donne ricevono una diagnosi di tumore al seno, ma l'individuazione precoce permette di superare il 90% di tasso di sopravvivenza a cinque anni. La collaborazione tra azienda e associazione dimostra come il tessuto imprenditoriale locale possa trasformare le intenzioni in risorse tangibili per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Tumore al seno, lo Iov riceve un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza Donne e tumore al seno. Dal dottore alla Breast Unit. Una corsìa diretta per indagare i sospettiUna corsìa diretta dallo studio del medico di base alla Breast Unit dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco per le donne con un sospetto di tumore al seno:...