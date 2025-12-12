Tumore al seno lo Iov riceve un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza

Padovaoggi.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Iov - Istituto Oncologico Veneto ha ricevuto oltre un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza, grazie a un progetto innovativo sul tumore al seno presentato dalla dottoressa Anna Tosi. Un importante riconoscimento per la ricerca biomedica della Regione, che rafforza l'impegno nella lotta contro questa patologia.

Un risultato di eccellenza per la ricerca biomedica della Regione. Lo Iov - Istituto Oncologico Veneto ottiene un prestigioso finanziamento da oltre un milione di euro dal Mur - Ministero dell'Università e della Ricerca grazie alla proposta progettuale presentata dalla dottoressa Anna Tosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

IOV, TUMORE AL SENO SCOPERTO NUOVO TEST GENETICO

Video IOV, TUMORE AL SENO SCOPERTO NUOVO TEST GENETICO

tumore seno iov riceveTumore del seno avanzato, una nuova terapia riduce della metà il rischio di progressione - L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato capivasertib, il cui utilizzo può ritardare il ricorso alla chemioterapia ... Scrive repubblica.it

Tumore al seno, Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana - Da mercoledì primo ottobre l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti tra cui Il monumento in piazza della Vittoria a Firenze, il monumento ... Da lanazione.it