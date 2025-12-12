Tumore al seno lo Iov riceve un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza
Lo Iov - Istituto Oncologico Veneto ha ricevuto oltre un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza, grazie a un progetto innovativo sul tumore al seno presentato dalla dottoressa Anna Tosi. Un importante riconoscimento per la ricerca biomedica della Regione, che rafforza l'impegno nella lotta contro questa patologia.
Un risultato di eccellenza per la ricerca biomedica della Regione. Lo Iov - Istituto Oncologico Veneto ottiene un prestigioso finanziamento da oltre un milione di euro dal Mur - Ministero dell'Università e della Ricerca grazie alla proposta progettuale presentata dalla dottoressa Anna Tosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
