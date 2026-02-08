Una nuova strada si apre per le donne con sospetto di tumore al seno a Milano. Un progetto pilota punta a creare una corsia diretta, dal medico di base alla Breast Unit dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco. L’obiettivo è far partire questa catena di controlli già dopo l’estate, coinvolgendo medici di alcune zone della città. Se tutto va come previsto, potrà accelerare i tempi di diagnosi e trattamento, riducendo le attese e migliorando le possibilità di cura.

Una corsìa diretta dallo studio del medico di base alla Breast Unit dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco per le donne con un sospetto di tumore al seno: è un progetto pilota che potrebbe iniziare a concretizzarsi dopo l’estate, coinvolgendo medici di famiglia di alcune zone di competenza dell’azienda socio-sanitaria che gestisce la sanità territoriale in sei dei nove municipi di Milano. Un progetto necessario "perché ancora tante donne, soprattutto appartenenti alla popolazione più fragile come le straniere, vagano tra cliniche e ospedali anche per mesi; mesi che, a volte, fanno la differenza", spiegano Gabriella Farina, direttrice del dipartimento di Oncologia dell’Asst, e Marcello Orsi, medico radiologo responsabile dell’Imaging senologico ed ecografia al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donne e tumore al seno. Dal dottore alla Breast Unit. Una corsìa diretta per indagare i sospetti

L'associazione "Armonia" e la presidente Erika Caffi continuano a sostenere la Breast Unit di Piacenza, contribuendo con oltre 13.

La Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina si distingue come centro di eccellenza nella rete senologica del Lazio, riconosciuto dall'ultimo rapporto Agenas.

