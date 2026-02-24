Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS | trattativa avanzata!

Un club della MLS ha avviato trattative avanzate per portare Antoine Griezmann via dall’Atletico Madrid, motivato dalla volontà di rafforzare il proprio attacco. La società americana ha mostrato interesse concreto e ha già fatto alcune proposte ufficiali. L’attaccante francese, che ha trascorso diverse stagioni a Madrid, si trova ora di fronte a una decisione importante. La trattativa continua a evolversi e potrebbe portare a un cambiamento di squadra a breve.

Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal!L’Atletico Madrid ha fatto un passo deciso per portare Marcos Leonardo in Spagna.

Lookman Atletico Madrid a che punto siamo della trattativa: cosa manca per chiudere l’operazione! Gli aggiornamentiLa trattativa tra Atalanta e Atletico Madrid per Lookman è in fase avanzata.

Antoine Griezmann, addio all’Atletico Madrid: pronta una nuova avventuraAntoine Griezmann potrebbe presto iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. L’attaccante francese dell’Atletico Madrid, finora a quota 35 presenze stagionali con il club spagnolo, sarebbe ... sportal.it

Griezmann, chiamata dalla MLS: contatti in corso con l’AtléticoSecondo una clamorosa indiscrezione, l’attaccante francese potrebbe lasciare il club di Simeone. Orlando City in pole per il francese ... football-magazine.it

Chivu: "Se c'è una squadra che può ribaltarla, siamo noi. Ma noi non manchiamo di rispetto a nessuno, il Bodo ha vinto sul campo dell'Atletico Madrid e noi non ci siamo riusciti" x.com