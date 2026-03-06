Greenhushing | quando le aziende scelgono il silenzio sulla sostenibilità
Il greenhushing è un fenomeno che coinvolge aziende che decidono di non comunicare pubblicamente le proprie iniziative ambientali, spesso per paura di critiche o contestazioni. Questa tendenza si sta diffondendo dopo le accuse di greenwashing, mentre le normative europee incentivano le imprese a fornire dati verificabili sulle proprie performance sostenibili. La scelta di mantenere il silenzio riguarda un numero crescente di aziende in diversi settori.
Dopo una stagione di accuse di greenwashing, cresce un fenomeno opposto: il greenhushing. Sempre più imprese evitano infatti di comunicare i propri impegni ambientali per timore di critiche, mentre nuove normative europee spingono verso dichiarazioni basate su dati verificabili. Negli ultimi anni il dibattito pubblico sulla sostenibilità si è concentrato soprattutto sul greenwashing, ovvero le dichiarazioni ambientali che non resistono alla prova dei fatti. Oggi, però, sta emergendo un fenomeno opposto: il greenhushing, il silenzio strategico di molte aziende che preferiscono non comunicare i propri impegni ambientali per evitare critiche o contestazioni. 🔗 Leggi su Today.it
