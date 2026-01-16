Green marketing e rischi legali | quando la sostenibilità diventa una trappola per le aziende

Il green marketing rappresenta un'opportunità per valorizzare l'immagine aziendale attraverso la sostenibilità. Tuttavia, un uso improprio o ingannevole delle affermazioni ambientali può comportare rischi legali e controlli più severi da parte delle autorità. È fondamentale quindi adottare strategie trasparenti e conformi alle normative vigenti, per evitare sanzioni e preservare la fiducia dei consumatori.

Sebbene puntare su concetti come la sostenibilità sia una mossa vincente per le vendite, dal punto di vista normativo espone le aziende a controlli sempre più rigidi da parte dell'Autorità Garante, decisa a colpire il fenomeno delle informazioni ambientali ingannevoli. L' Antitrust ha infatti intensificato i controlli per contrastare le pratiche commerciali scorrette, sanzionando chi vanta benefici ambientali senza poterli dimostrare. Oggi non è più sufficiente fare una bella campagna pubblicitaria, ma serve avere dati oggettivi a supporto di ogni affermazione. Dato che l'innovazione tecnologica parla quasi sempre inglese, le aziende si trovano a dover giustificare i propri slogan con studi esteri che però, in sede di accertamento, devono essere pienamente fruibili dai funzionari italiani.

