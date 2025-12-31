Le aziende italiane scelgono gli Stati Uniti nonostante i dazi
Nonostante i dazi e le sfide politiche, molte aziende italiane continuano a investire negli Stati Uniti. La ricerca di nuove opportunità e l’attenzione all’innovazione spingono le imprese a valorizzare il mercato americano, considerandolo strategico per la crescita. Questa dinamica evidenzia come, in un contesto di protezionismo, le imprese italiane mantenano una forte volontà di espansione oltre i confini europei.
Secondo molti imprenditori l’Unione europea non dà abbastanza peso all’innovazione. Così gli investimenti oltreoceano continuano, senza farsi scoraggiare dalla politica protezionistica di Washington. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: L'export italiano verso gli Stati Uniti cresce nonostante i dazi. Ma sono solo normali oscillazioni commerciali
Leggi anche: La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi
Melinda e La Trentina scelgono Alberto Piscioneri come nuovo direttore generale.
Imark, Stati Uniti ancora terra di opportunità per le aziende italiane - Orgoglio Made in Italy sì, ma anche capacità di «americanizzarsi», creando partnership con gruppi statunitensi o portando oltreoceano parto della produzione. ilsole24ore.com
Energy Release: MET Group supporterà 600 aziende italiane con energia solare - MET Energia Italia rafforza il proprio sostegno all'industria con lo sviluppo di impianti solari per circa 600 aziende energivore italiane. rinnovabili.it
Portare le aziende italiane nella West Coast? Il manuale per trasferire l’impresa negli Usa (nonostante Trump) - Chiamiamola «America First», chiamiamola volontà esplicita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riportare alcune produzioni negli States. corriere.it
Classe 1975, genovese, una lunga esperienza manageriale e di sales & marketing nel largo consumo in importanti aziende italiane e multinazionali. L'incarico sarà operativo a partire da aprile - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.