Le aziende italiane scelgono gli Stati Uniti nonostante i dazi

Nonostante i dazi e le sfide politiche, molte aziende italiane continuano a investire negli Stati Uniti. La ricerca di nuove opportunità e l’attenzione all’innovazione spingono le imprese a valorizzare il mercato americano, considerandolo strategico per la crescita. Questa dinamica evidenzia come, in un contesto di protezionismo, le imprese italiane mantenano una forte volontà di espansione oltre i confini europei.

Secondo molti imprenditori l’Unione europea non dà abbastanza peso all’innovazione. Così gli investimenti oltreoceano continuano, senza farsi scoraggiare dalla politica protezionistica di Washington. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

