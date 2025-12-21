Senago paura in via Volta | 15enne grave dopo un incidente in moto

Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione questa sera in via Volta, vicino a piazza Tricolore, a Senago. Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente in moto. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

