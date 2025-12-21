Senago paura in via Volta | 15enne grave dopo un incidente in moto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione questa sera in via Volta, vicino a piazza Tricolore, a Senago. Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente in moto. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Momenti di grande apprensione questa sera in via Volta, nei pressi di piazza Tricolore, dove una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. L’allarme è scattato poco prima delle 20 di oggi, sabato 20 dicembre 2025. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza da parte . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

senago paura in via volta 15enne grave dopo un incidente in moto

© Ilnotiziario.net - Senago, paura in via Volta: 15enne grave dopo un incidente in moto

Leggi anche: Incidente in moto, migliorano le condizioni del 15enne

Leggi anche: È morto Rajvir Jawanda, il cantante e attore indiano è stato ricoverato d’urgenza dopo grave un incidente in moto. Era in terapia intensiva da 11 giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

senago paura via voltaSenago, paura in via Volta: 15enne grave dopo un incidente in moto - Momenti di grande apprensione questa sera in via Volta, nei pressi di piazza Tricolore, dove una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita in un ... ilnotiziario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.