Nel cuore della Valle Aurina si trova il Graukäse, un formaggio grigio noto anche come “il formaggio che canta”. Questo prodotto caseario, tradizionale della zona, conserva metodi di lavorazione antichi e caratteristiche uniche. La produzione avviene ancora oggi seguendo tecniche tramandate di generazione in generazione, mantenendo vivo un patrimonio alimentare che resiste alla pressione della modernità.

Ci sono luoghi nel mondo dove la modernità non è riuscita a cancellare del tutto l’impronta del passato. La Valle Aurina è uno di questi. Incastonata nell’estremo nord dell’Alto Adige, al confine con l’Austria, stretta tra pareti rocciose che superano i tremila metri, questa vallata appartiene a quella categoria rara di paesaggi che sembrano custodire qualcosa di prezioso, come se ogni angolo nascondesse una storia ancora viva. Larici e pini ricoprono i versanti, i torrenti glaciali corrono veloci tra i sassi, e sui pascoli soleggiati le mucche della razza Grigio Alpina pascolano con la stessa lentezza di secoli fa. È in questo scenario che nasce, da giugno a settembre, uno dei formaggi più antichi e straordinari d’Europa: il Graukäse, il formaggio grigio della Valle Aurina. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Graukäse, il formaggio grigio che canta: viaggio nell’anima casearia della Valle Aurina

Food, dal 13 al 15 marzo torna in Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo Tures ?(Adnkronos) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...

Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...

Contenuti e approfondimenti su Valle Aurina.

Festival del Formaggio 2026 a Campo Tures: il Graukäse della Valle Aurina protagonista tra degustazioni e show cookingDal 13 al 15 marzo si celebra il formaggio più magro dell’arco alpino, presidio Slow Food. Tre giorni di iniziative, laboratori del gusto e ospiti internazionali ... quotidiano.net

Food, dal 13 al 15 marzo torna in Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo TuresDal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati, addetti ... adnkronos.com