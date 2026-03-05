A Modena, un giocatore ha puntato 20 euro al Maxi Miliardario New e ha vinto 5 milioni di euro. La vincita rappresenta una delle somme più alte ottenute negli ultimi mesi nella zona, attirando l’attenzione su questa grande fortuna al gioco. L’evento si è verificato il 5 marzo 2026 e ha suscitato curiosità tra gli appassionati di lotterie e scommesse.

Modena, 5 marzo 2026 – Una fortuna colossale al Gratta e Vinci. Una delle vincite più importanti degli ultimi mesi non solo a Modena ma anche in regione. La Dea bendata ha bussato alla porta di un fortunato giocatore del Maxi Miliardario New e gli ha consegnato ben 5 milioni di euro. Il biglietto vincente venduto alle porte del centro. Il biglietto vincente della super vincita al Maxi Miliardario New, uno dei Gratta e Vinci più popolari tra quelli della famiglia dei Miliardari – come riporta l’Agenzia Agimeg –, è stato acquistato presso la tabaccheria del Gallo, situata in via Pietro Giardini 9, alle porte del centro di Modena. Si tratta di una delle vincite più rilevanti registrate nelle ultime settimane con i Gratta e Vinci, che continuano a distribuire premi di grande valore su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioca 20 euro e incassa 5 milioni al Maxi Miliardario New: vincita da capogiro a Modena

Maxi vincita in Italia, trasforma 20 euro in 5 milioni ma non se ne accorge: come è andata a finireLa cronaca locale di Assisi si tinge di colori vivaci grazie a una notizia che ha del clamoroso e che vede come protagonista un ignoto cittadino...

Leggi anche: Ribera, maxi vincita da 100 mila euro al 10eLotto

Contenuti utili per approfondire Maxi Miliardario New.

Argomenti discussi: La fortuna sosta al Blu Bar, gratta e vince diecimila euro.

Gratta e Vinci da record: vinti 5 milioni di euro con il premio massimo al Maxi Miliardario. Festa anche in CalabriaColpo milionario in Emilia Romagna, ma la fortuna bacia anche Reggio Calabria con una vincita da 50mila euro. Cresce la spesa per le lotterie istantanee. quicosenza.it

Con un Gratta e vinci porta a casa 5 milioni di euroLa fortuna fa tappa in Emilia Romagna. A Modena è stata infatti realizzata una vincita da 5.000.000 euro grazie al Gratta ... msn.com