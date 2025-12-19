Gratta e Vinci a Benevento il biglietto fortunato in un tabacchino cittadino

A Benevento, la fortuna ha sorriso a un cliente di una tabaccheria di via Maria Pacifico, con un gratta e vinci “Mega Miliardario New” che ha regalato 20mila euro. Un colpo fortunato che si aggiunge alle vincite recenti in Campania, confermando l’attrattiva e il fascino del gioco. La dea bendata ha bussato ancora, portando speranza e entusiasmo tra i giocatori della città.

© Anteprima24.it - Gratta e Vinci, a Benevento il biglietto fortunato in un tabacchino cittadino Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Benevento è stato centrato un colpo da 20mila euro presso la tabaccheria di via Maria Pacifico. La spesa per i giochi (ovvero la raccolta, meno le vincite dei giocatori) risulta leggermente in calo in Campania nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, nei punti vendita sono stati raggiunti 1,74 miliardi, contro gli 1,85 di un anno fa (-5,95%). Numeri in sostanziale stabilità, invece, in provincia di Benevento nel corso dello scorso anno, l’ultimo di cui si hanno dati disponibili: la spesa retail è passata da 77 a 78 milioni di euro, per un aumento di circa l’1,3%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Polistena a segno con il gratta e vinci "Ultra Numerissimi": colpo fortunato da 30 mila euro Leggi anche: Colpaccio al Gratta e vinci, a Lucca un biglietto da 50mila euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gratta e Vinci, c’è un trucco per individuare il biglietto fortunato: così diventi ricco! - Qualcuno sostiene che esiste un trucco per azzeccare il biglietto vincente del Gratta e Vinci. diregiovani.it Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna - A volte basta un gesto casuale, come il dito di una bambina che si posa su un biglietto colorato in vetrina. lanazione.it Gratta e vinci da 2 milioni con un biglietto da 20 euro: «È un cliente abituale». Dal vicentino alla Lombardia, tutti i fortunati vincitori - Gratta e vinci fortunati in questi giorni in mezza Italia: da Merano alle Marche, dal vicentino alla Lombardia, sono diversi i fortunati giocatori che si sono portati a casa premi milionari, come ... leggo.it Hanno portato via il denaro contante, i gratta e vinci e diverse stecche di sigarette - facebook.com facebook Evade dai domiciliari per andare a giocare al Gratta e Vinci: lo trovano al bar x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.