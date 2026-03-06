Grande Italia agli Europei di sci alpinismo! Murada conquista il titolo nell’individuale Sul podio anche De Silvestro

A Shahdag, in Azerbaijan, si sono svolti i Campionati Europei di sci alpinismo con la partecipazione di atleti italiani. Giulia Murada ha vinto il titolo nell’individuale, mentre sul podio è salita anche un’atleta che ha ottenuto il secondo posto. La spedizione azzurra ha conquistato due medaglie d’argento nelle giornate precedenti.

È grande Italia a Shahdag, in Azerbaijan, sede dei Campionati Europei di sci alpinismo. Dopo i due argenti nelle prime giornate, è arrivato oggi il primo oro della spedizione azzurra, grazie ad una fantastica Giulia Murada. La ventisettenne valtellinese si migliora dopo la piazza d'onore nella sprint di mercoledì e si laurea campionessa europea nella prova individuale. La gara, valida anche per la Coppa del Mondo, permette anche all'azzurra di balzare in testa alla classifica generale, complice l'assenza delle atlete francesi. Non solo Murada perché anche Alba de Silvestro porta una medaglia all'Italia con lo splendido bronzo, ad 1'03" dalla connazionale.