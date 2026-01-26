L’Italia si prepara alle Olimpiadi 2026 con una squadra di sci alpinismo composta da Murada, De Silvestro e Boscacci. Questi atleti sono pronti a rappresentare il paese in un evento di grande rilievo, che può segnare un importante traguardo nella loro carriera. L’attesa cresce mentre ci avviciniamo al momento della competizione, un’occasione per mettere in mostra talento e dedizione nello sport.

Si corre veloci verso l’inizio ufficiale del momento culminante dell’annata, l’appuntamento che per tanti atleti può valere tutta la carriera, le Olimpiadi. Uno dei momenti più attesi è quello della comunicazione ufficiale dei convocati che, nelle varie discipline, proveranno a sognare e a portare in alto il tricolore. La FISI, con delibera del presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il CONI, ha ufficializzato la lista dei 109 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nello sci alpinismo il contingente azzurro sarà composto da soli tre elementi. A rappresentare l’Italia saranno infatti Michele Boscacci, Alba De Silvestro e Giulia Murada, tutti atleti del C. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpinismo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Murada, De Silvestro e Boscacci per stupire

L'Italia si prepara alla terza tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in programma a La Massana, Andorra, il 25 e 26 gennaio.

Michele Boscacci e Alba De Silvestro continuano a distinguersi nel mondo dello sci alpinismo.

