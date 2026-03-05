Sci alpinismo | Boscacci e De Silvestro sono d' argento agli Europei

Durante i campionati europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaigian, due atleti italiani hanno portato a casa una medaglia d'argento nella staffetta mista. Alba De Silvestro e un altro atleta hanno concluso la gara alle spalle delle vincitrici, confermando il buon rendimento della squadra italiana in questa competizione. La medaglia si aggiunge a quella ottenuta ieri da un'altra rappresentante italiana nella Sprint Race.

E' toccato nuovamente ad Alba De Silvestro che, nel primo tratto della terza frazione ha ridotto il distacco da Marianne Fatton, portandolo a soli 11"9 secondi. A quel punto, però, l'elvetica ha dato l'accelerata decisiva ed è arrivata all'ultimo cambio con 27"9 di vantaggio sull'azzurra. L'ultima frazione non ha cambiato nulla: la Svizzera si è laureata campionessa europea con il tempo di 35'55" (e 3" di penalità), mentre la coppia Alba De Silvestro-Michele Boscacci si è messa al collo la medaglia d'argento con un ritardo finale di 53"9. Medaglia di bronzo per la Germania, arrivata al traguardo staccata di 1'17" dai vincitori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

