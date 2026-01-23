In Gran Bretagna, le recenti proteste contro la ministra islamica sono il risultato della gestione delle questioni migratorie. Dopo l’arrivo di 27 clandestini, le critiche si sono intensificate nei confronti del piano del premier Keir Starmer, accusato di mancanza di azioni concrete per ridurre i flussi migratori. Questa situazione evidenzia le sfide politiche e sociali legate alla gestione dell’immigrazione nel paese.

Altro che blocco dell’immigrazione e promesse da marinaio, il piano per diminuire i flussi migratori del premier inglese, Keir Starmer, sembra inesistente. Il ministero dell’Interno ha spiegato in una nota che 27 migranti illegali sono stati portati nelle ex caserme militari a Crowborough nell’ East Sussex. L’operazione è avvenuta giovedì, con il favore delle tenebre, alle 3.30 del mattino. Shabana Mahmood, titolare del dicastero e nota per aver giurato sul Corano per l’inizio del suo mandato, è stata al centro di forti polemiche dopo la vicenda. E infatti gli abitanti di Crowborough si sono organizzati per manifestare il proprio dissenso sulla gestione migratoria, esprimendo anche timori per la sicurezza di donne e bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gran Bretagna, Starmer fa infuriare gli inglesi: proteste contro la ministra islamica dopo l’arrivo di 27 clandestini

Groenlandia, media inglesi: Gran Bretagna tratta con gli alleati Ue per inviare forze militari sull’isolaSecondo alcuni media britannici, la Gran Bretagna sta valutando con gli alleati europei l'invio di forze militari in Groenlandia.

Leggi anche: Gran Bretagna, linea durissima sui migranti: la ministra “immigrata” Mahmood si butta a destra…

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il Regno Unito cerca di usare la sua magia su Trump per disinnescare la minaccia tariffaria della Groenlandia, chiedendo calma; A Londra nascerà la più grande ambasciata della Cina in Europa; Litigi da basso impero. Trump contro Starmer sulle isole Chagos, la grande stupidaggine di Londra (di L. Santucci); Trump dichiara guerra alle relazioni speciali: la Gran Bretagna si rifiuta di comportarsi come un vassallo.

Gran Bretagna e Cina riprendono le relazioni/ Confermata visita di Starmer a Pechino per accordi commercialiGran Bretagna e Cina riavviano il dialogo commerciale interrotto dal 2018, Starmer in visita a Pechino dopo l'approvazione del progetto per la grande ambasciata ... ilsussidiario.net

Trump, Starmer rappresenta così bene la Gran BretagnaKeir Starmer rappresenta così bene la Gran Bretagna: lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per la visita di stato nel Regno Unito. Il presidente è partito insieme alla first lady ... ansa.it

Lo rivelano tre alti funzionari al New York Times paragonando la situazione a quella delle basi della Gran Bretagna a Cipro, considerate territorio britannico. - facebook.com facebook

#Ucraina La Gran Bretagna svilupperà un nuovo missile balistico a lunga gittata per Kiev, in grado di trasportare una testata da 200 kg e di raggiungere una distanza superiore a 500 km. Il ministro Pollard (Difesa e Industria): "Un'Europa sicura ha bisogno di x.com