Gran Bretagna accesso negato all’attivista olandese di destra che ha criticato Starmer su giustizia e migranti

L’attivista olandese Eva Vlaardingerbroek ha segnalato di aver ricevuto un diniego di ingresso nel Regno Unito. La motivazione sembra collegata alle sue recenti critiche rivolte al premier Keir Starmer riguardo alle politiche sui migranti e sulla giustizia. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra opinioni politiche e restrizioni di viaggio nel contesto delle relazioni tra Regno Unito e cittadini stranieri.

L’attivista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroek, ha denunciato sui social che le è stato impedito l’accesso al Regno Unito dopo aver criticato il premier Keir Starmer sui migranti e sulla giustizia. L’influencer di destra, sul suo account Instagram, ha condiviso un messaggio del ministero dell’Interno che le revocava, senza possibilità di appello, l’autorizzazione di viaggio elettronica (ETA) da 16 sterline per entrare in Gran Bretagna. Come ha spiegato la 29enne, questa decisione è la prova inconfutabile che la Gran Bretagna «non è più un paese libero». Poi ha aggiunto: «Sono una cittadina olandese, non sono una criminale, non sono sospettata di alcun reato , non mi stanno garantendo un giusto processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

