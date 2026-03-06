OpenAI ha annunciato due nuove versioni della linea GPT, chiamate GPT-5.4 Thinking e GPT-5. La presentazione riguarda un aggiornamento che riguarda le capacità del modello GPT-5.4, con particolare attenzione a una funzione chiamata

Questo aggiornamento di OpenAI mette in evidenza due nuove versioni della linea GPT: GPT-5.4 Thinking e GPT-5.4 Pro. L’obiettivo è potenziare l’impiego professionale dell’IA, offrendo capacità di ragionamento avanzato, pianificazione prolungata e interazione durante l’esecuzione di compiti complessi. L’attenzione si sposta dall’uso rapido per domande quotidiane verso prestazioni robuste per attività che richiedono analisi approfondita, gestione di progetti e integrazione con strumenti di lavoro. La modifica più significativa risiede nel modo in cui l’IA affronta un problema: invece di fornire subito una risposta finale, GPT-5.4 Thinking espone un piano d’azione iniziale e consente di intervenire durante l’esecuzione del compito. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - GPT-5.4 pensiero al volante a metà risposta

