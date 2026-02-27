GPS 2026 28 compiliamo la domanda | scelta graduatorie di interesse fascia e titoli di accesso Il VIDEO
Il Ministero ha pubblicato l’ordinanza per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 202628. La procedura prevede la compilazione della domanda, con particolare attenzione alla scelta delle graduatorie di interesse, alla fascia e ai titoli di accesso. È disponibile un video che illustra i passaggi necessari.
Il Ministero ha pubblicato l'Ordinanza per l'aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 202628. Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 23 febbraio fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026.
