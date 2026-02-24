Il Governo ha deciso di semplificare le procedure di presentazione dei titoli nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, in risposta alle richieste degli insegnanti. Durante il Question Time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Simone Craparo ha spiegato quando basta l’autodichiarazione e quando invece è necessario presentare documenti ufficiali. La discussione riguarda soprattutto le scadenze e le modalità di validità delle certificazioni, con un particolare focus sulle procedure da seguire per evitare problemi.

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è parlato delle modalità di presentazione dei titoli nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. L’attenzione si è concentrata sull’obbligo o meno di allegare la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese nell’istanza. L'articolo GPS 2026, titoli e allegati: quando basta l’autodichiarazione e quando serve la documentazione. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, certificazione linguistica vale se ottenuta quando l’ente era accreditato. Pillole di Question TimeDurante il Question Time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso dell’importanza della certificazione linguistica valida per le GPS 2026, sottolineando che essa vale se ottenuta quando l’ente era già accreditato.

Assunzione da GPS sostegno finalizzata al ruolo: quando si presenta la domanda. Pillole di Question TimeIl 3 febbraio 2026, durante il Question Time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Giallanza e con Giuseppe Semeraro come ospite, si è parlato delle modalità di assunzione dal GPS per il ruolo di docente di sostegno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?; GPS 2026: parliamo di titolo di accesso, titoli culturali e punteggio. RISPOSTE AI QUESITI; Apertura graduatorie GPS 2026: date, novità OM e punteggi certificazioni.

Graduatorie GPS 2026: Tabella titoli valutabiliRendiamo disponibili le Tabelle pubblicate dal Ministero dell'istruzione con tutti i titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026 - 2028 in pdf da scaricare e consultar ... ticonsiglio.com

GPS 2026: inserimento, aggiornamento, valutazione titoli e sanzioni. Il punto di Roberta Vannini (UIL Scuola RUA)Graduatorie GPS 2026/28: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 2026/28. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi ... orizzontescuola.it

Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata agli importi dell’una tantum riconosciuta al personale scolastico… x.com

Video Novara. . Dom 22 Feb 26 - TG Question Time - Economia: la resilienza italiana vince - facebook.com facebook