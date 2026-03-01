UIL Scuola chiede tutela per i 204 studenti italiani bloccati a Dubai | D’Aprile sollecita un coordinamento istituzionale immediato per garantire rientro sicuro dopo la chiusura dello spazio aereo nel Golfo

La crisi in Medio Oriente ha causato il blocco dello spazio aereo nel Golfo, coinvolgendo 204 studenti italiani rimasti a Dubai. La UIL Scuola ha chiesto un intervento urgente per tutelare questi studenti e ha sollecitato un coordinamento tra le istituzioni italiane. D’Aprile ha sottolineato la necessità di un intervento immediato per garantire il loro rientro in sicurezza.

La crisi in Medio Oriente ha prodotto effetti diretti sul sistema scolastico italiano. Sono 204 i giovani coinvolti nel programma "Ambasciatori del futuro", organizzato dall'associazione no-profit WSC Italia – World Student Connection Global Leaders, bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo del Golfo seguita agli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran e alle conseguenti rappresaglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Dubai, 204 studenti italiani bloccati Ansia per 204 studenti italiani bloccati a DubaiUn gruppo di 204 studenti italiani delle scuole superiori coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» dell’associazione World Student Connection... Approfondimenti e contenuti su Scuola chiede. Temi più discussi: Precariato scuola, in Abruzzo oltre 6mila lavoratori, la Uil chiede stabilizzazioni immediate; Lucio Ficara nuovo Segretario Generale provinciale della Uil Scuola Calabria; Elezioni provinciali, il centrosinistra presenta la lista Pescara Provincia Nuova. Precariato scuola, in Abruzzo oltre 6mila lavoratori, la Uil chiede stabilizzazioni immediateMontesilvano. Un sistema scolastico che continua a reggersi su migliaia di contratti a termine e una richiesta chiara di interventi ... abruzzolive.it Inaugurata la nuova sede della UIL Scuola CampaniaIl 26 febbraio scorso si è tenuta, presso Piazzale Immacolatella Nuova n° 5, all’interno del Porto di Napoli, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede ... ilgolfo24.it Il calo demografico mette a rischio le classi prime scuola primaria: Anief chiede di rivedere i parametri per tutelare i piccoli comuni. #Sindacati - facebook.com facebook