Yemen anche turisti italiani bloccati a Socotra
Attualmente, oltre 400 turisti, tra cui 86 italiani, sono bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, a causa della cancellazione dei voli di ritorno. La situazione rappresenta una criticità per i viaggiatori presenti sull’isola, con difficoltà di comunicazione e di mobilità. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione e lavorano per garantire il ritorno sicuro dei cittadini coinvolti.
In Yemen situazione critica per o ltre 400 turisti, di cui 86 cittadini italiani. Sono tutti bloccati sull’isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati. Le tensioni che attanagliano il Paese da giorni, come hanno dichiarato all’Afp alcuni funzionari locali, ha bloccato i voli. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi e non fanno parte di un gruppo unico. L’Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora con i vari tour operator e con l’ ambasciata a Riad, competente per lo Yemen, per agevolare il rientro. Yemen, le parole del vicegovernatore di Socotra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
