Centinaia di navi sono rimaste bloccate nello stretto di Hormuz, causando un aumento del 13% del prezzo del petrolio nel mercato asiatico. Le borse europee hanno registrato perdite, con tutti gli indici chiusi in negativo. La situazione ha generato tensioni sui mercati energetici e finanziari, mentre le autorità monitorano da vicino gli sviluppi.

Centinaia di navi bloccate nello stretto di Hormuz fanno schizzare il prezzo del petrolio: più 13% nel mercato asiatico, borse europee tutte in rosso. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

Blocco di Hormuz, petrolio alle stelle

Blocco di Hormuz fa volare petrolio a 100 dollari: incubo aumento benzinaL’operazione Ruggito del Leone e la chiusura del passaggio chiave nel Golfo Persico (Stretto di Hormuz) innescano uno shock sistemico. sicurauto.it

Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondialeIl traffico navale è già crollato: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto sono ferme. I rischi di una chiusura totale delle sue acque ... avvenire.it

Dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo. Se prolungato, il blocco di uno principali snodi per il commercio, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mo - facebook.com facebook

- L'Iran non ha bloccato lo Stretto di Hormuz, le petroliere sono ferme per evitare rischi e perché le compagnie assicurative non coprono. - Ad essere danneggiati da un eventuale prolungarsi del blocco sarebbero soprattutto paesi asiatici: Cina, India, Pakistan. x.com