Al primo giro dello Joburg Open, torneo del DP World Tour che si svolge all’Houghton Golf Club di Johannesburg, l’evento è stato sospeso prima della conclusione. Luke Brown si trova in testa, sorprendendo gli spettatori con la sua performance, mentre Laporta si trova in rincorsa. La giornata di gara resta in sospeso e i giocatori attendono di riprendere le loro partite.

Primo giro che non termina allo Joburg Open, torneo del DP World Tour che si tiene, non per caso, a Johannesburg, e più precisamente allo Houghton Golf Club. Quasi per uno scherzo del destino, al comando c’è qualcuno che il giro non l’ha ancora concluso (riprenderà alle 6:30 locali di domani): il sudafricano Luke Brown, che dopo aver concluso 12 buche su 18 è davanti con lo score di -7. Piuttosto variabile il novero dei sesti a -5: ci sono il danese Jacob Skov Olesen, il sudafricano Wilco Nienaber, l’olandese Darius van Driel, lo svedese Hugo Townsend, l’inglese Dan Bradbury e il portacolori dello Zimbabwe Kieran Vincent. Di questi, Bradbury ha terminato 14 buche, mentre è ancora lunga la strada di Vincent, che deve ancora completare la 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: primo giro sospeso allo Joburg Open, Luke Brown (per ora) sorprende tutti. Laporta di rincorsa

Golf: Francesco Laporta secondo al South African Open a un giro dalla fine. Comanda JarvisFrancesco Laporta conclude al secondo posto il terzo giro del South African Open 2026 sponsorizzato dalla Investec.

Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open...