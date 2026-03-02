Golden power sull' Api per Marta Ruggeri M5s la Regione non può subire passivamente le decisioni di Roma

La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha commentato la decisione del Governo di esercitare la Golden Power sull’Api prima che si concluda la vendita alla società azera Socar. Ha affermato che la Regione non può accettare passivamente questa misura. La scelta è stata annunciata prima del completamento dell’operazione di vendita. La questione riguarda l’intervento governativo nel processo di cessione dell’azienda.

ANCONA – La capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle prende parola sulla scelta del Governo Meloni di esercitare la Golden power sulla vendita dell'Api alla società azera della Socar prima che avvenga il closing. Un qualcosa più volte chiesto dal M5s regionale, ma che a quanto.