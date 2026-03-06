Pirovano | Spesso fuori dal podio per un filo stavolta godo io Goggia | Ero come una giraffa sui pattini

Al termine della discesa libera in Val di Fassa, le reazioni delle due atlete italiane sono state opposte: una ha espresso soddisfazione per aver evitato il podio di un soffio, mentre l’altra ha commentato la propria prova paragonandola a una giraffa sui pattini. Le due atlete hanno comunicato le loro emozioni senza entrare in dettagli sulle prestazioni o sui motivi di tali sentimenti.

Ti aspetti Sofia Goggia e, invece sulla VolatA al Passo San Pellegrino, ecco Laura Pirovano. L'azzurra precede di un solo centesimo la tedesca Aicher e conquista la sua prima vittoria in Coppa del mondo: "Mi sento al settimo cielo - le sue parole -. Ho sciato con le giuste sensazioni dall'inizio alla fine. Tante volte sono rimasta fuori dal podio per pochi centesimi, stavolta è andata bene a me e male ad Aicher. Mi spiace per lei ma mi godo questa giornata. Se questa vittoria può sbloccarmi psicologicamente? Difficile da dire perché io scio sempre molto convinta e non saprei dire cosa c'è stato di diverso oggi. Bello ricevere i complimenti non solo delle altre azzurre ma anche delle colleghe".