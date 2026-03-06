Sofia Goggia non si nasconde | Sembravo una giraffa sui pattini Pirovano ha più chance di me per la coppa di discesa

Sofia Goggia ha concluso la prima discesa libera femminile della Val di Fassa al 17° posto. Durante l’intervista, ha commentato il suo rendimento dicendo che sembrava

Sofia Goggia ha chiuso al 17° posto la prima discesa libera femminile della Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, intervenuta ai microfoni di Rai 2 HD a fine gara, celebra il successo di Laura Pirovano e sposta l’obiettivo sulle altre gare del fine settimana. L’ analisi della gara: “ Non ho avuto sensazioni buone, come non le ho neanche avute in prova, per la sciatrice che sono faccio veramente fatica su condizioni del genere, quando vibra così tanto è come se mi fossi sentita un po’ come una giraffa sui pattini, penso che come immagine dia proprio la sensazione di come mi sono sentita oggi, però devo fare i complimenti a Laura Pirovano, che finalmente dopo tanti quarti quinti, sesti posti, centra la prima vittoria della sua carriera, proprio qui in Italia, se la merita tutta “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pirovano: "Spesso fuori dal podio per un filo, stavolta godo io". Goggia: "Ero come una giraffa sui pattini"Ti aspetti Sofia Goggia e, invece sulla VolatA al Passo San Pellegrino, ecco Laura Pirovano.

