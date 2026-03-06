Gli uomini scendono in strada contro la violenza sulle donne a Rimini la quinta Camminata

Sabato 7 marzo alle 15,30, uomini e cittadini si riuniscono all’Arco d’Augusto a Rimini per partecipare alla quinta edizione della “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. L’evento, promosso per sensibilizzare e promuovere un messaggio di rispetto, prevede una passeggiata collettiva lungo le vie della città. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità in un gesto simbolico di solidarietà.

Promossa da DireUomo e Cambia-Menti: "È ora di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona per un reale cambiamento degli uomini per gli uomini" Torna a Rimini la “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. Appuntamento sabato (7 marzo), alle 15,30, per la partenza dall’Arco d’Augusto. L’iniziativa promossa dalle associazioni DireUomo e Cambia-Menti, giunta alla quinta edizione, è un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere. “La violenza di genere è solo la punta di un iceberg che ha le proprie radici in un preciso retaggio culturale - spiegano dall’associazione DireUomo -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

