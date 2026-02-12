Violenza sulle donne domenica scendono in piazza le associazioni | No sui nostri corpi

Domenica diverse associazioni e gruppi si mobilitano in piazza contro la violenza sulle donne. Sono centri antiviolenza, realtà femministe e transfemministe, oltre a sindacati e altre organizzazioni. Si uniscono per chiedere più attenzione e azioni concrete, con lo slogan

Si tratta di una scelta politica grave, che rafforza la cultura dello stupro e la vittimizzazione secondaria, spostando l’attenzione su chi subisce la violenza, anziché sull’autore della stessa. Come centri antiviolenza, realtà femministe e transfemministe, associazioni, organizzazioni sindacali e reti alleate dell’Unione della Romagna Faentina, scendiamo in piazza nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa da D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, NON UNA DI MENO e dalla campagna No Sui Nostri Corpi, contro la proposta di modifica dell’art. 609bis del codice penale in materia di violenza sessuale, approvata il 27 gennaio in Commissione Giustizia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lecco si mobilita a sostegno del popolo iraniano, manifestando solidarietà di fronte alle violenze e alle repressioni operate dal governo islamico.

