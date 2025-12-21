Giornata di addestramento per i vigili del fuoco e nello specifico degli operatori Saf (Speleo alpino fluviale) e degli elisoccorritori che hanno scelto il Ponte del mare per simulare gli scenari du sui operare. Si tratta di attività di intervento di soccorso che avvengono di frequente come il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Elisoccorritori e personale Spleo alpino-fluviale dei vigli del fuoco al Ponte del Mare: una giornata di addestramento [FOTO]

Ponte del mare: giornata di addestramento dei vigili del fuoco.

Elisoccorritori e personale Spleo alpino-fluviale dei vigli del fuoco al Ponte del Mare: una giornata di addestramento [FOTO] - Hanno imbarellato feriti, li hanno agganciati per il trasporto in volo e si sono anche calati su e giù con le corde per esercitarsi alle situazionid i soccorsi in cui spesso si trovano ad operare. ilpescara.it