Italiani tutti pazzi per la tv | la guardano più di tre ore al giorno

Da settembre 2024 a maggio 2025, gli italiani passano più di tre ore al giorno davanti alla TV. Il dato rimane stabile rispetto alla scorsa stagione, anche grazie all’uso di smartphone e altri device oltre al televisore tradizionale. La televisione continua a essere un punto fisso nelle giornate di molti italiani.

Il consumo di televisione “tiene” nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in Total Audience è di 8.730.000 spettatori al giorno, con una differenza di solo 100 mila spettatori rispetto all'anno precedente (-1,2%). Nel prime time gli spettatori sono 19,6 milioni: anche in questo caso la decrescita rispetto alla scorsa stagione è limitata (-1,4%). È quanto emerge dall'Annuario 2025 della Televisione Italiana, presentato alla Camera nel corso dell'evento “Le sfide dello streamcasting”, che ha permesso di delineare il quadro attuale del settore audiovisivo nazionale e individuarne le principali direttrici di sviluppo, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nel 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

