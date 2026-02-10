Italiani tutti pazzi per la tv | la guardano più di tre ore al giorno 19,6 milioni gli spettatori

Da settembre 2024 a maggio 2025, gli italiani passano in media oltre tre ore al giorno davanti alla tv. Sono 19,6 milioni le persone che scelgono di sintonizzarsi quotidianamente, confermando il trend di crescita rispetto alla scorsa stagione. La televisione rimane il passatempo preferito, anche grazie all’uso di smartphone, tablet e altri device oltre al televisore tradizionale.

Il consumo di televisione “tiene” nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in Total Audience è di 8.730.000 spettatori al giorno, con una differenza di solo 100 mila spettatori rispetto all'anno precedente (-1,2%). Nel prime time gli spettatori sono 19,6 milioni: anche in questo caso la decrescita rispetto alla scorsa stagione è limitata (-1,4%). È quanto emerge dall'Annuario 2025 della Televisione Italiana, presentato alla Camera nel corso dell'evento “Le sfide dello streamcasting”, che ha permesso di delineare il quadro attuale del settore audiovisivo nazionale e individuarne le principali direttrici di sviluppo, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nel 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Da settembre 2024 a maggio 2025, gli italiani passano più di tre ore al giorno davanti alla TV.

La televisione continua a essere il principale intrattenimento degli italiani.

